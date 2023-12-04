Костомаров весной планирует лечь в больницу для проведения пластической операции на руке

Олимпийский чемпион Роман Костомаров сообщил, что весной ляжет в больницу для проведения пластической операции на руке перед ее протезированием.

«Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез. Так что, скорее всего, это произойдет весной», — цитирует Костомарова ТАСС.

После выписки фигурист прошел процедуру протезирования ног и правой руки.

Ранее Костомаров рассказал, как пережил потерю конечностей после ампутации.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Ранее Костомаров сообщил, что 17 декабря выйдет на лед на коньках.