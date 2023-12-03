Сихарулидзе неизвестно о желании Морозовой и Еременко перейти в другую сборную

Исполняющий полномочия президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе сообщил, что танцоры на льду Аннабель Морозова и Игорь Еременко не уведомляли федерацию о желании перейти в другую сборную.

«Официально от них ничего не поступало», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Ранее РИА Новости сообщало, что танцевальный дуэт хочет сменить спортивное гражданство на французское. Затем появилась информация, что Морозов и Еременко подарили букет цветов тренеру Анжелике Крыловой и сообщили о скором вылете в США.