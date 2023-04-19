Давыдов: «Берестовская давно не катается»

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов высказался о том, что фигуристка Елизавета Берестовская в настоящее время не посещает занятия.

«Не катается. Все, что я могу сказать. Давно не катается. Иногда созваниваемся, спрашиваю: «Выйдем на лед?» Отвечает: «Выйдем». Вроде и планирует вернуться на тренировки, но не выходит», — приводит слова Давыдова Sport24.

Сегодня, 19 апреля, стало известно о том, что фигуристка Анна Фролова покинула группу Давыдова.