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Фигурное катание

Сегодня, 11:17

Давыдов: «Берестовская давно не катается»

Виталий Косик
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов высказался о том, что фигуристка Елизавета Берестовская в настоящее время не посещает занятия.

«Не катается. Все, что я могу сказать. Давно не катается. Иногда созваниваемся, спрашиваю: «Выйдем на лед?» Отвечает: «Выйдем». Вроде и планирует вернуться на тренировки, но не выходит», — приводит слова Давыдова Sport24.

Сегодня, 19 апреля, стало известно о том, что фигуристка Анна Фролова покинула группу Давыдова.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-04-19-davydov-frolova-skazala-chto-beret-pauzu-i-katatsya-ne-budet-berestovskaya-davno-ne-katayetsya-no-planiruyet
Фигурное катание
Елизавета Берестовская
Сергей Давыдов (фигурное катание)
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