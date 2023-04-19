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Сегодня, 12:14

В CAS заявили, что дата слушаний по делу Валиевой пока не определена

Ана Горшкова
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не определился с датой, когда пройдут слушания по апелляциям на решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового комитета (ДАК РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.

CAS зарегистрировал апелляции РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение ДАК РУСАДА по делу Валиевой 24 февраля.

Ранее ДАК РУСАДА установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.

Камила Валиева. Этери Тутберидзе. Тутберидзе назвала оскорбительными обвинения в отношении Валиевой

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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