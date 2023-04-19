В CAS заявили, что дата слушаний по делу Валиевой пока не определена

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не определился с датой, когда пройдут слушания по апелляциям на решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового комитета (ДАК РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.

CAS зарегистрировал апелляции РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение ДАК РУСАДА по делу Валиевой 24 февраля.

Ранее ДАК РУСАДА установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.