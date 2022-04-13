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Сегодня, 16:24

Александр Энберт сообщил, что стал отцом

Российский фигурист Александр Энберт стал отцом
Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Энберт.
Фото Соцсети Александра Энберта

Российский фигурист Александр Энберт стал отцом.

Спортсмен сообщил у себя в соцсетях, что его супруга Алеся вчера, 12 апреля, родила девочку.

«Ну что, вчерашний денечек был сложный. Но какой же прекрасный! Вы видите самого счастливого отца в мире», — написал у себя в соцсетях Энберт.

32-летний Энберт — серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире, а также бронзовый призер чемпионатов мира и Европы в парном катании.

Александр Энберт
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