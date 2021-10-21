Сдавшая положительный допинг-тест американская фигуристка рассказала, как избежала наказания

Американская фигуристка, представительница парного катания Джессика Калаланг прокомментировала корреспонденту «СЭ» ситуацию со сдачей положительной допинг-пробы на чемпионате США.

Она избежала дисквалификации, так как доказала, что запрещенное вещество попала в ее организм через косметику.

«Мне кажется, в вопросах тестовых процедур надо быть более аккуратным, — подчеркнула Калаланг. — Слишком быстро стали принимать как данность, что я принимала запрещенное вещество. В то время как в реальности, если бы было затрачено больше времени на исследование каждого ингредиента вещества, то никаких проблем бы не возникло, и я бы не получила «флажок».

Калаланг в паре с Брайаном Джонсоном станет одной из главных соперниц российских пар Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский и Пепелева/Плешков на предстоящем на выходных «Гран-при США».