Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание
Допинг

Сдавшая положительный допинг-тест американская фигуристка рассказала, как избежала наказания

21 октября, 22:45
Джессика Калаланг. Фото Instagram
Джессика Калаланг. Фото Instagram

Американская фигуристка, представительница парного катания Джессика Калаланг прокомментировала корреспонденту «СЭ» ситуацию со сдачей положительной допинг-пробы на чемпионате США.

Она избежала дисквалификации, так как доказала, что запрещенное вещество попала в ее организм через косметику.

Джессика-Ноэль Калаланг и&nbsp;Брайан Джонсон. Кандидат в олимпийскую сборную США доказала свою невиновность в допинге. Она пользовалась «заразной» косметикой

«Мне кажется, в вопросах тестовых процедур надо быть более аккуратным, — подчеркнула Калаланг. — Слишком быстро стали принимать как данность, что я принимала запрещенное вещество. В то время как в реальности, если бы было затрачено больше времени на исследование каждого ингредиента вещества, то никаких проблем бы не возникло, и я бы не получила «флажок».

Калаланг в паре с Брайаном Джонсоном станет одной из главных соперниц российских пар Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский и Пепелева/Плешков на предстоящем на выходных «Гран-при США».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора
Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса
4
1