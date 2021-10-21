Чемпионы России в парном катании Евгения Тарасова/Владимир Морозов в преддверии «Гран-при США» прокомментировали свою готовность к турниру.

« Подготовку оцениваем хорошо, осталось показать, что мы подготовили на тренировках, — подчеркнул Морозов. - Большое количество стартов? Соревновательная практика — всегда хорошо для спортсмена вне зависимости от наличия опыта. Думаю, это даст свои плоды. Когда было утверждение плана, наметили эти старты и согласно ему двигаемся. Так что все было спланировано изначально. Хватит ли сил? Мы много тренируемся. Силы есть. (Смеется.) Болельщикам большой привет и спасибо за поддержку!»

Тарасова/Морозов вступят в борьбу в ночь с пятницы на субботу по московскому времени.

«Да, спасибо, что следите, несмотря на большую разницу во времени», — сказала Тарасова.