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Тарасова и Морозов — о напряженном старте сезона: «Мы много тренируемся. Сил хватит»

Тарасова и Морозов заявили, что им хватит сил на предстоящий сезон
21 октября, 22:29

Чемпионы России в парном катании Евгения Тарасова/Владимир Морозов в преддверии «Гран-при США» прокомментировали свою готовность к турниру.

«Подготовку оцениваем хорошо, осталось показать, что мы подготовили на тренировках, — подчеркнул Морозов. - Большое количество стартов? Соревновательная практика — всегда хорошо для спортсмена вне зависимости от наличия опыта. Думаю, это даст свои плоды. Когда было утверждение плана, наметили эти старты и согласно ему двигаемся. Так что все было спланировано изначально. Хватит ли сил? Мы много тренируемся. Силы есть. (Смеется.) Болельщикам большой привет и спасибо за поддержку!»

Тарасова/Морозов вступят в борьбу в ночь с пятницы на субботу по московскому времени.

«Да, спасибо, что следите, несмотря на большую разницу во времени», — сказала Тарасова.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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