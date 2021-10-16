Кандидат в олимпийскую сборную США доказала свою невиновность в допинге. Она пользовалась «заразной» косметикой

Фигуристка-парница Джессика Калаланг избежала четырехлетней дисквалификации, несмотря на положительный тест на запрещенку во время национального чемпионата.

Пара Джессика-Ноэль Калаланг/Брайан Джонсон примет участие в борьбе за путевку в американскую сборную на Олимпиаду-2022 в Пекин, несмотря на допинговый тест, проваленный партнершей в начале нынешнего года. 12 февраля Калаланг получила уведомление о том, что обвиняется в использовании стимулятора работы мозга под названием меклофеноксат, запрещенного с 2006 года. Восемь месяцев Джессика была отстранена от соревнований — из-за этого пара пропустила чемпионат мира в Стокгольме. Однако на недавнем турнире Finlandia Trophy Калаланг и Джонсон вернулись на лед и заняли очень приличное четвертое место. Оказалось, что фигуристка оправдана ВАДА и Американским антидопинговым агентством, которые признали ее... жертвой обычной косметики.

Спасение из ММА

На двух последних чемпионатах США Калаланг/Джонсон заняли второе место. То есть это вторая пара страны и явные претенденты на Пекин-2022. Сейчас спортсмены заявлены на первый этап «Гран-при Skate America«, где тоже могут подняться на пьедестал. Поэтому перед важными стартами Калаланг решила объясниться с болельщиками по поводу своей допинговой истории. Оказалось, что от неминуемой длительной дисквалификации 26-летнюю спортсменку спас боец ММА Роб Фонт. Этого представителя смешанных единоборств в прошлом году тоже поймали на меклофеноксате. Но адвокаты бойца обратились к ученым, и те доказали, что вещество 4-CPA, найденное в организме Фонта, совсем необязательно является метаболитом меклофеноксата.

Выяснилось, что этот самый 4-CPA может вырабатываться организмом и из консерванта хлорпенсина, который используется в некоторых косметических средствах (шампунях, лосьонах и солнцезащитных кремах) и не входит в Запрещенный список ВАДА. Фонт был признан жертвой «заражения через косметику» и оправдан. Затем по той же схеме избежал наказания бейсболист южнокорейской команды Doosan Bears (его имя не разглашалось). Тогда и стало понятно, что у фигуристки Калаланг хорошие перспективы. К осени антидопинговые структуры приняли решение не наказывать за меклофеноксат, и 30 сентября Джессика была полностью оправдана.

Тем не менее спортсменка на протяжении восьми месяцев не имела возможности официально тренироваться и получать финансирование от Олимпийского комитета США и национальной федерации. Каким образом через неделю после снятия бана Калаланг и Джонсон умудрились выступить на серьезном турнире и занять в нем четвертое место, остается огромной загадкой. Ведь даже если Джессика поддерживала форму на частных катках, ее партнер не имел права составлять ей компанию на льду. Как бы то ни было, очень сильные парники возвращаются. Правда, пара не успела заявиться на иностранные этапы «Гран-при», а баллов, полученных на Skate America, навряд ли хватит, чтобы отобраться в финал серии.

Чувствовала себя абсолютно беспомощной

Официальная мотивировка оправдательного решения по делу Калаланг пока не озвучена, но очевидно, что USADA посчитало, что запрещенный препарат оказался в организме девушки не в результате применения запрещенки с целью улучшения спортивных результатов, а в процессе нанесения макияжа, который в фигурном катании является не менее важным элементом «экипировки», чем костюм и коньки. При этом Джессика не знала, что косметика с хлорпенсином может обернуться огромными неприятностями, которые будут стоит ей чемпионата мира и серьезных затрат на адвоката.

— Это был очень неприятный опыт, и я не хочу, чтобы такое приключилось с кем-то еще, — приводит слова спортсменки AP. — Очень легко было опустить руки. И если бы у нас не было ресурсов на адвокатов, дело могло бы повернуться совсем иначе. Но я знала, что не сделала ничего противозаконного, и решила не сдаваться. Были моменты, когда я чувствовала себя абсолютно беспомощной, но мы не уставали бороться, и это в итоге принесло свои плоды.

Еще в начале декабря немецкое издание Deutschlandfunk сообщило, что во время Олимпиады в Токио был получен целый ряд положительных тестов на меклофеноксат. Однако после дела Фонта все эти инциденты было решено трактовать как результат использования солнцезащитного крема с хлорпенсином. Имена попавшихся атлетов придавать огласке не стали, поскольку все они выступали на ОИ-2020 на открытом воздухе, находились под воздействием солнца и наверняка пользовались солнцезащитными кремами, из-за чего могли провалить допинг-тесты, хотя и не употребляли меклофеноксат ради улучшения своих результатов.

Национальность имеет значение?

До прошлого года вся косметика, продающаяся вне аптеки, считалась абсолютно безопасной в плане допинга. В далеком прошлом в препаратах для улучшения внешнего вида использовались стероиды, но сейчас это строго запрещено. Случай с норвежской лыжницей Терезой Йохауг, которая якобы употребила стероид клостебол во времена нанесения на губы мази от ожогов, не показателен. Врач сборной Норвегии купил эту злосчастную мазь в аптеке как лекарственное средство, а не косметический препарат. Ну и Йохауг в итоге, в отличие от Фонта и Калаланг, получила серьезное наказание, пропустив Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Кстати, в новом Запрещенном списке ВАДА кремы и мази против ожогов уже разрешены (правда, только содержащие глюкокортикоиды, а не клостебол, как в случае с Йохауг).

Что касается Калаланг, то за нее можно только порадоваться. Однако количество оправдательных приговоров с удивительными формулировками (заражение допингом в результате поцелуев, секса или нанесения косметики) не может не напрягать. Особенно с учетом то, что выносятся они, как правило, в отношении спортсменов из стран, которые рвутся на передний край борьбы за «чистый спорт». Понятное дело, что у атлетов из бедных государств просто нет денег на хороших адвокатов и переводчиков. Однако знак равенства между богатством и возможностью добиться справедливости — это очень тревожный симптом для современного спорта.

Совсем недавно стало известно, что другая знаменитая норвежская лыжница, Марит Бьорген, тоже избежала наказания за допинг благодаря «открытиям чудным». Она сумела доказать, что найденный в ее пробе 19-норандростерон, который является продуктом распада в организме допинга нандролона, на самом деле мог быть выработан в результате применения разрешенного гормона норэтистерона, содержащегося в препарате для корректировки менструального цикла. А вот попытка российского тяжелоатлета Алексея Ловчева доказать, что найденные в его пробе метаболиты запрещенного ипаморелина напрямую не свидетельствуют о приеме допинга, завершилась неудачей.