Трусова получила травму ноги перед этапом «Гран-при» в США

Российская фигуристка Александра Трусова получила травму ноги перед первым этапом серии «Гран-при» в США.

«К сожалению, на первый этап «Гран-при» Александра приехала с травмой ноги, которая сейчас не позволяет ей тренироваться в полную силу. Тем не менее зная характер нашей Русской Ракеты, мы уверены, что зрители обязательно увидят сложнейшие технические элементы в ее исполнении», — сообщили в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Этап «Гран-при» в США пройдет с 22 по 24 октября. В ночь с 23 на 24 октября по московскому времени женщины представят короткие программы. Россию представят Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына. Начало — в 01.20 (мск).