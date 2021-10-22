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Трусова получила травму ноги перед этапом «Гран-при» в США

22 октября, 10:20
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Александра Трусова получила травму ноги перед первым этапом серии «Гран-при» в США.

«К сожалению, на первый этап «Гран-при» Александра приехала с травмой ноги, которая сейчас не позволяет ей тренироваться в полную силу. Тем не менее зная характер нашей Русской Ракеты, мы уверены, что зрители обязательно увидят сложнейшие технические элементы в ее исполнении», — сообщили в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Этап «Гран-при» в США пройдет с 22 по 24 октября. В ночь с 23 на 24 октября по московскому времени женщины представят короткие программы. Россию представят Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына. Начало — в 01.20 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/

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Иван Торопцев все материалы автора
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