Анна Щербакова рассказала о своей травме

Анна Щербакова подтвердила, что получила небольшую травму на сборе в Новогорске.

«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Спасибо всем, кто за меня переживал, получила очень много сообщений от вас. Но я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лед», — написала спортсменка в Instagram.

Напомним, в минувшем сезоне 17-летняя Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме.