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Анна Щербакова рассказала о своей травме

15:57
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Анна Щербакова подтвердила, что получила небольшую травму на сборе в Новогорске.

«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Спасибо всем, кто за меня переживал, получила очень много сообщений от вас. Но я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лед», — написала спортсменка в Instagram.

Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)

Напомним, в минувшем сезоне 17-летняя Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме.

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Иван Шитик все материалы автора

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