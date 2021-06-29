Анна Щербакова рассказала о своей травме
15:57
Анна Щербакова подтвердила, что получила небольшую травму на сборе в Новогорске.
«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Спасибо всем, кто за меня переживал, получила очень много сообщений от вас. Но я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лед», — написала спортсменка в Instagram.
Напомним, в минувшем сезоне 17-летняя Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме.
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