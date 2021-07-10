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Москвина и Мишин получили премию ISU «За жизненные достижения»

18:20
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Международный союз конькобежцев (ISU) вручил награду «За жизненные достижения» Тамаре Николаевне Москвиной и Алексею Николаевичу Мишину. Премия проходит в онлайн формате.

Также победителями в этой номинации стала британская пара — Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Они являются олимпийскими чемпионами 1984 года.

Москвина и Мишин — чемпионы СССР по фигурному катанию. В паре они выигрывали серебряные медали чемпионата Европы и мирового первенства.

Подопечные Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский становились чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов выигрывали мировое первенство.

Учениками Мишина были олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Евгений Плющенко, чемпионка Европы Софья Самодурова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

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