Москвина и Мишин получили премию ISU «За жизненные достижения»

Международный союз конькобежцев (ISU) вручил награду «За жизненные достижения» Тамаре Николаевне Москвиной и Алексею Николаевичу Мишину. Премия проходит в онлайн формате.

Также победителями в этой номинации стала британская пара — Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Они являются олимпийскими чемпионами 1984 года.

Москвина и Мишин — чемпионы СССР по фигурному катанию. В паре они выигрывали серебряные медали чемпионата Европы и мирового первенства.

Подопечные Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский становились чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов выигрывали мировое первенство.

Учениками Мишина были олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Евгений Плющенко, чемпионка Европы Софья Самодурова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева.