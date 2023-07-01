Щербакова рассказала, каким спортом занималась бы, если бы не фигурное катание

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, каким видом спорта занялась бы, если бы не оказалась в фигурном катании.

Также спортсменка поделилась впечатлениями от Дня Московского спорта, который проходит 1 июля.

— Долгое время в моем окружении были профессиональные спортсмены. Мне кажется очень классно, что каждый может выбрать то, что ему по душе. Бегать я не люблю, не представляю, что бегала бы каждый день.

— Чем бы занималась, если бы не фигурное катание?

— Не могу даже сказать, потому что я на коньках с трех лет. Спасибо моей сестре благодаря которой я оказалась в фигурном катании. Это был бы вид спорта, связанный с искусством.

— Либо синхронное плавание, либо художественная гимнастика?

— Можно сделать такой вывод.

19-летняя Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене.