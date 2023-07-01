Загитова рассказала о впечатлениях от поединка с олимпийской чемпионкой по фехтованию Азнавурян

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от поединка с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Кариной Азнавурян.

— Была какая-то подготовка? Перед боксом ты готовилась.

— Бокс стал для меня открытием прошлого года. Я начала сама заниматься для общего развития. Я даже не думала, что здесь буду боксировать. Мне незадолго предложили. Она провела мне мини-мастер класс.

— Продолжишь ли ты заниматься фехтованием?

— Мне подарили экипировку, шпагу. Все может быть.

— Был страх сегодня?

— Сегодня был сумбурный день. Не успевала об этом подумать. После первого попадания в меня я подумала: «Ау! Синяк будет». Профессиональная травма.

— Тебе комфортнее соревноваться с самой собой или с соперником?

— Когда я выступала, я специально не смотрела на своих соперниц перед выступлением. Здесь все было в игровом формате. Мы смеялись.

— Не страшно пробовать новые виды спорта?

— Раньше я думала, что люди обо мне скажут. Потом это со временем прошло. Нужно попробовать себя везде. Я пробовала банджи-джампинг. Каждый должен перешагнуть через себя. Сейчас мне хватает фигурного катания. Хватает адреналина в жизни.

Загитова и Азнавурян провели поединок по правилам фехтования 1 июля на Дне Московского спорта в «Лужниках». Фигуристка одержала победу со счетом 15:14.