Загитова рассказала о впечатлениях от поединка с олимпийской чемпионкой по фехтованию Азнавурян
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от поединка с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Кариной Азнавурян.
— Была какая-то подготовка? Перед боксом ты готовилась.
— Бокс стал для меня открытием прошлого года. Я начала сама заниматься для общего развития. Я даже не думала, что здесь буду боксировать. Мне незадолго предложили. Она провела мне мини-мастер класс.
— Продолжишь ли ты заниматься фехтованием?
— Мне подарили экипировку, шпагу. Все может быть.
— Был страх сегодня?
— Сегодня был сумбурный день. Не успевала об этом подумать. После первого попадания в меня я подумала: «Ау! Синяк будет». Профессиональная травма.
— Тебе комфортнее соревноваться с самой собой или с соперником?
— Когда я выступала, я специально не смотрела на своих соперниц перед выступлением. Здесь все было в игровом формате. Мы смеялись.
— Не страшно пробовать новые виды спорта?
— Раньше я думала, что люди обо мне скажут. Потом это со временем прошло. Нужно попробовать себя везде. Я пробовала банджи-джампинг. Каждый должен перешагнуть через себя. Сейчас мне хватает фигурного катания. Хватает адреналина в жизни.
Загитова и Азнавурян провели поединок по правилам фехтования 1 июля на Дне Московского спорта в «Лужниках». Фигуристка одержала победу со счетом 15:14.