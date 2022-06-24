Щербакова: «Мне очень не нравится, когда маленькие дети говорят, что хотят выиграть Олимпиаду»

Олимпийская чемпионка в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как относится к желанию детей одержать победу на Олимпийских играх.

«В детстве я не ставила перед собой цели стать олимпийской чемпионкой, — написала Щербакова в колонке на сайте The Owl Post. — Мне очень не нравится, когда маленькие дети говорят, что хотят выиграть Олимпиаду. Иногда это искреннее желание ребенка, но чаще всего это исходит от взрослых, которые убеждены, что это главная цель любого спортсмена. Ребенок может мечтать о том, чтобы выиграть на соревнованиях среди своих сверстников, он может мечтать освоить новый прыжок, например, двойной или тройной. Но они не могут понять, что скрывается за мечтой стать олимпийским чемпионом. Цели должны быть реалистичными. Никто не знает, что будет потом, и сколько боли и разочарования может причинить несбывшаяся детская мечта».

18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании, чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022).