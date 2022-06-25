Анна Щербакова примет участие в баттле по брейк-дансу

Российская фигуристка Анна Щербакова примет участие в баттле по брейк-дансу на Дне московского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Спортсменка выступит вместе с участником шоу «Танцы на ТНТ» Антоном Тонски. Мероприятие состоится 25 июня на стадионе «Лужники».

18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и двукратный серебряный призер чемпионатов Европы в женском одиночном фигурном катании.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) включил брейк-данс в программу летней Олимпиады-2024, которая пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).