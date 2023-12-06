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Сегодня, 17:19

Фигуристка Шульская завершила карьеру

Ана Горшкова
Корреспондент
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Валерия Шульская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Сергей Давыдов сообщил, что российская фигуристка Валерия Шульская завершила карьеру.

«Шульская завершила карьеру. Она уже год не катается. Уехала домой, в Оренбург», — приводит слова Давыдова ТАСС.

19-летняя фигуристка на чемпионате России-2022 заняла 13-е место, а в финале Кубка России стала четвертой.

Шульская начала заниматься фигурным катанием в школе олимпийского резерва №1 имени Николая Гейтса и посещала группу Елены Михайловой. С сезона-2019/20 она начала заниматься у Сергея Давыдова.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Валерия Шульская
Сергей Давыдов (фигурное катание)
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