Щербакова представила себя в традиционных русских нарядах в честь Дня России

Российская фигуристка Анна Щербакова представила себя в традиционных русских нарядах.

Спортсменка опубликовала у себя в Instagram подборку фото, в которых она находится на льду в традиционных нарядах. Таким образом Щербакова поздравила фанатов с Днем России, который состоялся 12 июня.

«Примеряю образы для новых программ. А если серьёзно, то... Поздравляю всех с Днем России!» — написала Щербакова.

В сезоне-2020/21 17-летняя Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира в одиночном женском катании.