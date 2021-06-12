«Счастлив, что представлял нашу великую державу на протяжении 17 лет». Плющенко поздравил с Днем России
20:30
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал поздравление с Днем России.
«С Днем России! Счастлив, что был спортсменом сборной России и представлял нашу великую державу на протяжении 17 лет на мировой спортивной арене и на 4 Олимпийских играх и принес для нее 4 олимпийские медали! Счастлив жить и работать в нашей стране! Всех с праздником! Мира и добра!» — написал Плющенко.
Собственную академию «Ангелы Плющенко» фигурист открыл в апреле 2017 года. В прошлом сезоне под его руководством тренировались Александра Трусова и Алена Косторная, которые весной 2021 года решили вернуться к бывшему тренеру Этери Тутберидзе.
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