У восьмимесячного сына Плющенко и Рудковской появился аккаунт в Instagram

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская завели своему сыну Арсению аккаунт в социальной сети Instagram. На данный момент ребенку восемь месяцев.

«Мама, а почему у Арсюши до сих пор нет страницы в Инстаграм?», -спросили меня дети! Действительно, надо уже создавать, а мне вести уже три аккаунта, но зато будет скоро повод показать улыбающегося Арсения — блондина с ярко голубыми глазами, как небо на этом фото. Интересно, сколько подпишется на него за сутки?», — написала Рудковская.

«Всем привет! Я — Арсений Плющенко! Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Братик: Гном Гномыча, Николая Батурина и Андрея Батурина! Мне 8,5 месяцев! Я блондин с голубыми глазами. Меня называют дома «директором» за любознательность и контроль всех членов семьи! Давайте знакомиться, откуда Вы узнали про мой аккаунт?», — говорится в первом сообщении в аккаунте Арсения Плющенко.

На данный момент на страницу Арсения Плющенко подписались более шести тысяч человек.