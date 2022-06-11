Щербакова поделилась эмоциями от посещения этапа «Гран-при» «Формулы-1» в Азербайджане

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась впечатлениями от посещения этапа «Гран-при» «Формулы-1» в Азербайджане.

«Вау! Что я только что увидела? От таких гонок даже со стороны дух захватывает. Я как начинающий водитель наблюдала с особым интересом», — написала Щербакова в соцсетях.

11 июня состоялась квалификация «Гран-при Азербайджана». Победил Шарль Леклер из «Феррари». Вторым стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Замкнул тройку его напарник Макс Ферстаппен.

Основная гонка «Гран-при» пройдет в воскресенье, 12 июня.