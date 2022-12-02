Щербакова ошиблась на нескольких тройных флипах в рамках премьеры шоу «Спящая красавица» в Катаре

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова дебютировала в шоу «Спящая красавица: легенда двух королевств», которое проходит в фан-зоне чемпионата мира в Катаре. 18-летняя спортсменка играет главную роль.

В первом шоу фигуристка неудачно боролась с тройным флипом — дважды с него упала и еще раз сделала «бабочку», то есть одинарный элемент вместо тройного. Отметим, что размеры катка были сильно меньше традиционного.

Щербакова продолжает восстановление от травмы и операции на колене. Последним ее стартом был Кубок Первого канала в Саранске в марте 2022 года.