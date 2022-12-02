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Сегодня, 14:17

Лайшев: «Лиза — уникальная спортсменка! Возможно, она и исполнит четверной тулуп»

Алина Савинова
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал желание чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

«Лиза — уникальная спортсменка! Высочайшего класса фигуристка. Возможно, она и исполнит четверной тулуп. Лиза имеет полное право на попытку выполнить такой прыжок. Молодец! Нас ждет необычный турнир, который развивается в таком направлении. Это будет повышать уровень мастерства. Интересно будет зрителям смотреть на такие соревнования.

Камила, кажется, будет выступать в турнире. Бесспорно, у нее высокий уровень мастерства. Конкуренция придает этому турниру еще больший интерес. Соперничество всегда должно быть в спорте. Будет по-настоящему увлекательно!" — цитирует Лайшева Sport24.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-02-layshev-tuktamysheva-unikalnaya-sportsmenka-vozmozhno-ona-i-prygnet-chetvernoy-tulup
Елизавета Туктамышева
Ренат Лайшев
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