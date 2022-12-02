Лайшев: «Лиза — уникальная спортсменка! Возможно, она и исполнит четверной тулуп»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал желание чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

«Лиза — уникальная спортсменка! Высочайшего класса фигуристка. Возможно, она и исполнит четверной тулуп. Лиза имеет полное право на попытку выполнить такой прыжок. Молодец! Нас ждет необычный турнир, который развивается в таком направлении. Это будет повышать уровень мастерства. Интересно будет зрителям смотреть на такие соревнования.

Камила, кажется, будет выступать в турнире. Бесспорно, у нее высокий уровень мастерства. Конкуренция придает этому турниру еще больший интерес. Соперничество всегда должно быть в спорте. Будет по-настоящему увлекательно!" — цитирует Лайшева Sport24.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.