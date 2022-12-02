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Сегодня, 15:10

Авербух пожелал удачи Туктамышевой в исполнении четверного тулупа на прыжковом турнире

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Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал для «СЭ» желание чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

«Четверной тулуп? Для этого и есть прыжковые турниры, чтобы попробовать новое. Мы видим, что Лиза исполняла его на тренировках. Она выкладывала видео. Поэтому пожелаю ей удачи. От турнира жду, что будет интересная и увлекательная борьба», — сказал Авербух корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге. Проведение жеребьевки турнира запланировано на 3 декабря.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
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