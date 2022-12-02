Авербух пожелал удачи Туктамышевой в исполнении четверного тулупа на прыжковом турнире

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал для «СЭ» желание чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

«Четверной тулуп? Для этого и есть прыжковые турниры, чтобы попробовать новое. Мы видим, что Лиза исполняла его на тренировках. Она выкладывала видео. Поэтому пожелаю ей удачи. От турнира жду, что будет интересная и увлекательная борьба», — сказал Авербух корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге. Проведение жеребьевки турнира запланировано на 3 декабря.