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2 марта, 19:30

Щербакова и Букин рассказали о тактике команды на Кубок Первого канала

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Анна Щербакова и Иван Букин рассказали о тактике команды на Кубок Первого канала. Щербакова является капитаном синих.

Щербакова: На жеребьевке я смотрела по табличке, кто какие баллы за сезон набирал, кто какие места занимал, кто стабильный спортсмен — записывала это все себе, составила план. Конечно, несколько раз в течение жеребьёвки он нарушался, потому что невозможно предугадать, кого именно выберут девочки. Приходилось в процессе тоже что-то обдумывать. Также старалась думать о том, что два человека катают короткую, два произвольную — чтобы это была сильная их сторона.

Дальше был совместный сбор команды, где ребята говорили за себя, как они это видят, мы все вместе обсуждали. Мой изначальный выбор немножко поменялся во время обсуждения. Сидит тут человек, который очень активно продвигал свою тактику (указывает на Ивана Букина). Думаю, он расскажет, что он думает, потому что он вчера очень упорно отстаивал свою точку зрения.

Букин: У нас была тактика, и мы ее придерживались. Все остальное — это внутреннее, нельзя раскрывать все карты

Щербакова: Сколько времени ушло? На самом деле, мы всех расписали за полторы минуты, а потом еще полтора часа — танцы.

Букин: Я очень дипломатично все вел. (Смеется.) Всех поддерживал, не жесток был в своем решении, пытался расписать, что есть такие варианты, такие варианты. Я был энергичен.

После первого дня турнира лидирует команда Щербаковой. Второе место занимает команда Алины Загитовой, третье — команда Елизаветы Туктамышевой.

Владимир Морозов и&nbsp;Евгения Тарасова выступают на&nbsp;Кубке Первого канала. Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Анна Щербакова
Иван Букин
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