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2 марта, 18:55

Щербакова: «Новый формат Кубка Первого канала очень крутой, добавляет элемента шоу»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, капитан команды синих на Кубке Первого канала, поделилась мнением о новом формате турнира.

«Мне кажется, новый формат очень крутой, добавляет элемента шоу, дает спортсменам показать что-то, что они делают лучше других, и это может быть даже неожиданно. Кто мог догадаться, что ребят будут проверять, кто будет дольше в тодесе вращаться или ехать полминуты в поддержке.

Ответственности было больше на спортсменах, они говорили: «Можем попробовать сделать вот этот элемент», — выбор был на их стороне. Было безумно волнительно, например, когда танцоры вращались в твиззле и каждый оборот за них переживаете. (Улыбается.) Все вместе кричите, подбадриваете. Это очень круто, надеюсь, зрителям тоже понравилось», — сказала Щербакова.

После первого дня турнира лидирует команда Щербаковой. Второе место занимает команда Алины Загитовой, третье — команда Елизаветы Туктамышевой.

 
Владимир Морозов и&nbsp;Евгения Тарасова выступают на&nbsp;Кубке Первого канала. Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024: основная информация

 

Фигурное катание
Анна Щербакова
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