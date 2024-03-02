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2 марта, 21:00

Поздняков заявил, что CAS дискредитировал себя как независимый спортивный арбитраж

Алина Савинова
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об апелляциях, которые Федерация фигурного катания на коньках России и сборная страны подали в CAS, чтобы оспорить решение о лишении россиян золота в командном турнире Олимпиады в Пекине.

«CAS как институт, как независимый спортивный арбитраж дискредитировал себя, уже давно перестал быть независимым. То, что вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) является председателем CAS, уже говорит о многом. Говорить о какой-то независимости решений, которые принимаются в Лозанне практически одним человеком, не имеет смысла», — приводит ТАСС слова Позднякова.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотых медалей в командном турнире из-за участия в нем Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована на четыре года. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Источник: ТАСС
Станислав Поздняков
ОКР
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