Поздняков заявил, что CAS дискредитировал себя как независимый спортивный арбитраж

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об апелляциях, которые Федерация фигурного катания на коньках России и сборная страны подали в CAS, чтобы оспорить решение о лишении россиян золота в командном турнире Олимпиады в Пекине.

«CAS как институт, как независимый спортивный арбитраж дискредитировал себя, уже давно перестал быть независимым. То, что вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) является председателем CAS, уже говорит о многом. Говорить о какой-то независимости решений, которые принимаются в Лозанне практически одним человеком, не имеет смысла», — приводит ТАСС слова Позднякова.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотых медалей в командном турнире из-за участия в нем Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована на четыре года. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.