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25 сентября, 23:58

Самоделкина перешла от тренера Соколовской в академию Плющенко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Софья Самоделкина, недавно получившая гражданство Казахстана, перешла в академию Евгения Плющенко, утверждает РИА «Новости».

По информации источника, 16-летняя фигуристка ушла от тренера Светланы Соколовской. Она провела открытую тренировку под руководством Плющенко. Скорее всего, их сотрудничество будет продолжено.

В августе этого года стало известно, что Самоделкина получила гражданство Казахстана. В пресс-службе Казахстанского союза конькобежцев назвали это инициативой самой спортсменки.

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Светлана Соколовская
Софья Самоделкина
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