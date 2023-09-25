В МОК отреагировали на заявление Чжоу о допинге в российском фигурном катании

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала заявление американского фигуриста Винсента Чжоу о широком распространении допинга среди российских спортсменов.

В организации подчеркнули, что разделяют разочарование Чжоу и расстроены сложившейся ситуацией.

«Но МОК не стоит над законом и должен уважать его и права каждого человека, а также соответствующие судебные решения. С самого начала МОК настаивал на скорейшем принятии решения и надеется, что решение быстро последует за слушанием CAS. А затем МОК выполнит его», — приводит РИА «Новости» ответ МОК.

Ранее Чжоу заявил, что ему известно о широком применении допинга среди российских фигуристов и призвал международные спортивные организации отстранить Россию от мирового спорта.

В РУСАДА в ответ обвинили в антидопинговых нарушениям самого Чжоу.