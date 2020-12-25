Самарин упал с четверного тулупа в произвольной программе на чемпионате России

Фигурист Александр Самарин с падением исполнил произвольную программу на чемпионате России.

Он упал с четверного тулупа, затем сделал каскад тройной аксель+тройной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер, тройной лутц, тройной лутц+двойной тулуп, каскад из двух двойных акселей.

Самарин набрал 163,42 балла за свой прокат (251,38 по сумме) и занимает промежуточное второе место.

(Анастасия Рацкевич)