Самарин не будет выступать в произвольной программе на турнире памяти Гринькова

Александр Самарин не планирует выступать с произвольной программой на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве.

«Дорогие друзья, с костюмом не пугайтесь, тестим водолазочку. И да, завтра я катать произвольную программу не буду, не волнуйтесь, все запланировано. Спасибо огромное за поддержку, комментарии, за то, что многие пришли! Всех обнял», — написал Самарин в Telegram-канале.

Самарин лидирует после короткой программы. Он получил за нее 105,10 балла. Вторым идет Марк Кондратюк, который набрал 104,70 балла.

Произвольные программы фигуристы представят 20 марта.