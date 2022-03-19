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Сегодня, 22:32

Российская пара фигуристов Морозов/Багин прекратила существование. Партнерша будет кататься с новым напарником

Распалась российская пара фигуристов Морозов/Багин
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Аннабель Морозов – Андрей Багин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов/Андрей Багин прекратил существование. Россиянка с французскими корнями будет выступать в новом олимпийском цикле с Дэвидом Нарижным. Новая партнерша Багина пока неизвестна.

В нынешнем сезоне Морозов/Багин заняли четвертое место на чемпионате России, уступив 0,1 балла в борьбе за бронзу Елизавете Худайбердиевой/Егору Базину.

Отец фигуристки — известный тренер и хореограф Николай Морозов.

Подробнее о ситуации в российских танцах на льду читайте здесь.

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