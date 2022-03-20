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Сегодня, 12:24

Елизавета Туктамышева рассказала о работе над четверным тулупом

Виктория Кравченко
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Елизавета Туктамышева.
Фото Instagram

Чемпионка мира, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о работе над четверным тулупом.

«Работа идет. Но пока не та кондиция, чтобы показывать на соревнованиях», — цитирует спортсменку Telegram-канал «Фигурка».

Ранее стало известно, что 25-летняя фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером чемпионата мира 2021 года.

Источник: https://t.me/figurka24/3120
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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