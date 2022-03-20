Елизавета Туктамышева рассказала о работе над четверным тулупом
Чемпионка мира, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о работе над четверным тулупом.
«Работа идет. Но пока не та кондиция, чтобы показывать на соревнованиях», — цитирует спортсменку Telegram-канал «Фигурка».
Ранее стало известно, что 25-летняя фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.
Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером чемпионата мира 2021 года.
Источник: https://t.me/figurka24/3120
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