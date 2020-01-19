Садовский, Баусбак, Мур-Тауэрс и Маринаро, Гиллес и Пуарье победили на чемпионате Канады

Роман Садовский стал победителем чемпионата Канады среди мужчин. Он набрал в сумме за два проката 260,57 балла.

Второе место занимает Нам Нгуен (243,51), тройку замкнул Киган Мессинг (241,79).

Среди женщин победу одержала Эмили Баусбак — 175,54 балла, второе место заняла Элисон Шумахер (168,94), на третьем — Мэдлин Шизас (168,07).

В парном катании победителями соревнований стали Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро — 215,67 балла. На втором месте Эвелин Уолш и Трент Мишо (196,29), тройку замыкают Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо (186,71).

В танцах на льду лидируют Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 225,62 балла, на втором месте Марджори Лажо и Захари Лага (121,66), на третьем — Кэролайн Сусиc и Шейн Фирус (114,46).