Бойкова и Козловский поделись ожиданиями от выступлений на этапе «Гран-при» в США

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились ожиданиями от выступлений на этапе «Гран-при» в США.

«Очень ждем начала соревнований, на самом деле. Соскучились. Благодаря как раз тем канадским этапам, о которых вы упомянули, мы уже в некоторой степени приучены к тому, что в начале сезона приходится лететь на соревнования далеко и долго. Соответственно, нам примерно известны те проблемы с самочувствием, с которыми в таких случаях приходится сталкиваться. Но самое главное, что эти соревнования будут. Поэтому и хочется уже побыстрее оказаться в Лас-Вегасе, выйти на лед», — приводит слова Бойковой RT.

Козловский отметил, что североамериканская аудитория относится к российским фигуристам очень доброжелательно.

«Во всяком случае, от поездок в Канаду остались потрясающие эмоции. Мы с удовольствием съездили бы туда еще раз как туристы. Если же говорить о нынешней поездке в Неваду, то мы все смотрели американские фильмы, много знаем об этом штате — в этом плане американская культура не прошла мимо нас. Понятно, что на первом плане у нас сейчас соревнования, а для зрителей это прежде всего шоу, думаю, американская публика это оценит по достоинству. В Лас-Вегасе, как мне кажется, понимают толк в шоу и должны принимать фигуристов очень и очень хорошо», — сказал он.

Напомним, что Бойкова и Козловский — действующие чемпионы Европы в парном катании. «Гран-при» США пройдет в Лас-Вегасе с 23-го до 25 октября.