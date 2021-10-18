Коляда лидирует после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина

Российский фигурист Михаил Коляда занимает первое место после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Коляда упал с четверного сальхова, а затем без ошибок прыгнул каскад четверной тулуп + тройной тулуп и тройной аксель. За прокат он получил 101,20 балла.

Второе место занимает Макар Игнатов (99,96). Замкнул тройку Петр Гуменник (94,07).