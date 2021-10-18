Коляда лидирует после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина
17:58
Российский фигурист Михаил Коляда занимает первое место после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
Коляда упал с четверного сальхова, а затем без ошибок прыгнул каскад четверной тулуп + тройной тулуп и тройной аксель. За прокат он получил 101,20 балла.
Второе место занимает Макар Игнатов (99,96). Замкнул тройку Петр Гуменник (94,07).
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