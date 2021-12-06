Рудковская отказалась назвать Тутберидзе «величайшим тренером»

Известный продюсер Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» оценила тренерские заслуги Этери Тутберидзе и сравнила ее с другими представителями профессии.

— Тутберидзе выгнала Софию Титову в 8 лет. Сказала, что она профнепригодна. Сейчас Титовой 12. Евгений с ней занимается уже четыре года. И Титова обыграла всех воспитанниц младшего возраста Тутберидзе. Запрыгала аксель три с половиной на соревнованиях и сделала каскад четверной тулуп + двойной тулуп. Это показатель того, что Евгений и его команда работают. Да, мы все понимаем, что Евгений — начинающий тренер. Мы об этом не спорим. Но я не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Величайшие тренеры — Мишин, Москвина, Жук, Тарасова, Чайковская. Тутберидзе — прекрасный тренер. У нее суперкоманда, они большие молодцы. Но величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у нее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре.

— Даже так?

— Это мое мнение, и оно имеет право на существование, так как я имею отношение к фигурному катанию много лет и очень много чего знаю, но пока не считаю нужным говорить. Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне? Как мама мальчика-спортсмена, жена спортсмена и сейчас тренера, я бы хотела, чтобы мой ребенок в спорте прошел долгую карьеру, как и мой муж. И не хочу, чтобы он закончил со спортом в 15 лет. Мы видим Юлю Липницкую, которая у нас работает, Алину Загитову, Женю Медведеву. Девочки не пошли на вторые Игры, как это делала, например, Ира Слуцкая, или та же Юна Ким, или Мао Асада.

Полностью интервью с Яной Рудковской читайте на сайте «СЭ»