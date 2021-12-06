Рудковская ответила Тарасовой, сравнившей Плющенко и Ягудина

Известный продюсер Яна Рудковская в интервью «СЭ» ответила заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой, которая охарактеризовала противостояние Алексея Ягудина и Евгения Плющенко словами «где Леша, а где Женя».

— Кто лучше — Евгений Плющенко или Алексей Ягудин? Конечно, каждый тренер будет радеть за своего спортсмена. Я Татьяну Анатольевну в этом поддерживаю. Но сказать «где Леша и где Женя?»... Действительно, где Леша и где Женя? А где адекватность? У Леши две Олимпиады — пятое и первое место. А Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер. Я считаю по олимпийским медалям. У Жени четыре олимпийские медали, а у Леши всего одна. Есть же разница, не правда ли? Откройте «Википедию» и почитайте, что он самый титулованный одиночник в современной истории и делит рекорд по количеству олимпийских наград лишь со шведом Йиллисом Графстремом, который почти век назад катался.

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