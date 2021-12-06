Известный продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская в интервью «СЭ» высказала мнение о том, почему Александре Трусовой не удалось выиграть на чемпионате мира по фигурному катанию в марте 2021 года.

«Я не считаю, что мой муж и его команда ничего не сделали для Саши, — подчеркнула Рудковская. — Она стала бронзовым чемпионом взрослого чемпионата России и призером чемпионата мира — это пока ее наивысшее достижение в спорте. Если бы Саша слушала Евгения во всем на чемпионате мира — она бы стала чемпионкой мира. Так считают Евгений и его команда, и я не могу с ними не согласиться».

Перед этим сезоном 17-летняя фигуристка вернулась к Этери Тутберидзе.

«Саша хоть и пахарь-суперталант, но с характером. Если бы она шла по мишинской системе, по которой работает Евгений от и до, она была бы чемпионкой мира. Она приехала на чемпионат мира с пятью четверными и на тренировках их показывала, все пять, это видел весь мир, как недавно на контрольных прокатах. Но она привыкла к другой системе и многие советы не принимала», — заявила Рудковская.

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