Розанов объяснил, почему фигуристки не добиваются успеха после ухода от Тутберидзе

Тренер академии Евгения Плющенко Сергей Розанов рассказал, почему фигуристки не добиваются успеха после ухода от Этери Тутберидзе. В прошлом году в «Ангелы Плющенко» перешли Алена Косторная и Александра Трусова. В конце сезона-2020/21 фигуристки вернулись обратно в «Хрустальный».

«Для меня не стало новостью, что они вернулись назад и не получили в «Ангелах» тех успехов, за которыми они шли. Здесь дело не в том, что я и Плющенко, как говорят, плохие тренеры. Уходя от Этери Георгиевны, спортсменки не понимали, что она является для них сильным тренером, который вывела их на высокий уровень. Уходя от этого специалиста, спортсмен теряет частичку себя.

Может быть, дело в системе. Может, в дисциплине. А может, им просто не хватает самой Этери Георгиевны, контакта с ней, настроя, который она дает на тренировках и соревнованиях. Все-таки с ней они стали теми, кем сейчас являются», — приводит слова Розанова Sport24.

Розанов перешел на работу к Плющенко в мае 2020 года. До этого он несколько лет работал в штабе Тутберидзе.