Российский тренер Катарина Гербольдт в интервью «СЭ» высказалась по поводу различных конфликтов между тренерами и учениками спортивных клубов.

«Всегда есть правила школы, которые надо соблюдать. Иначе нарушается авторитет тренера и клуба, возникают лишние разговоры, появляются проблемы с дисциплиной. Это раскачивание лодки. Спортсмены обязаны придерживаться правил и слушать тренера. А родители должны доверять специалисту, которому отдали своего ребенка. Иначе вам не по пути. Не скажу, что плохо, когда родители часто приходят на тренировки. Иногда это помогает в мотивации ребенка. Но конфликта между тренерами и родителями быть не должно. Никакого перетягивания каната, общая работа в одном направлении. Нравится — не нравится... Если ты привел, то доверяешь специалисту», — сказала Гербольдт.

Отметим, что экс-фигуристка сборной России Гербольдт планирует открывать свою академию фигурного катания. Занятия планируются на новом катке «Луч» на севере Москвы.

Полное интервью Гербольдт «СЭ» здесь