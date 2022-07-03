Гербольдт оценила вероятность отъезда российских фигуристов и тренеров в условиях санкций

Российский тренер Катарина Гербольдт в интервью «СЭ» оценила вероятность эмиграции и смены гражданства российскими спортсменами и тренерами в период действия международных ограничений.

«Процесс смены спортивного гражданства непростой. И с каждым годом его только усложняют. Нужен паспорт новой страны, пройти карантин, одобрение российской стороны. Кто знает, может нашу сборную допустят уже через год, а у тебя два года простоя. И далеко не каждый выдержит столько времени без соревнований. Этот сезон — испытание для российских фигуристов.

Тренерам уехать проще, но ни я, ни мои друзья об этом пока не думают. Мы скорее надеемся, что ситуация образуется. Не знаю, насколько сейчас русскому человеку будет легко жить в Европе. К тому же иммиграция — это не только про себя, но и про семью. Мне было бы страшно жить в другой стране — тебя никто не любит, не ждет. Где родился, там и пригодился. Это мой принцип», — сказала Гербольдт.

Отметим, что на недавнем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) организация продлила отстранение России и Белоруссии на неопределенный срок.

Полное интервью Гербольдт «СЭ» здесь