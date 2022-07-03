Композитор Бхима Юнусов рассказал, как создает музыку для новой программы Туктамышевой

Композитор Бхима Юнусов заявил, что музыка для новой программы чемпионки мира 2015 года по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой создается с учетом замечаний заслуженного тренера России Алексея Мишина.

Юнусов и Туктамышева уже сотрудничали в сезоне-2020/21, композитор написал музыку для произвольной программы «Хроники заводной птицы», с которой фигуристка завоевала серебро чемпионата мира.

«Раз от раза общались, повернулась возможность. У меня были наработки, мы стали дальше это развивать, концепция всегда была в голове, — сказал Юнусов ТАСС. — Алексей Николаевич Мишин вносил какие-то коррективы, он участвует в этом процессе дистанционно. Когда она каталась без меня на льду, Мишин говорил какие-то свои мысли, Илья Авербух тоже говорил о своем видении».

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, победительницей финала серии Гран-при в одиночном катании. На счету россиянки также золото чемпионата мира в командном турнире.