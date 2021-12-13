Российский фигурист Соловьев похвалил Ольгу Бузову: «Мне с ней повезло»

Российский танцор, участник шоу «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев в интервью «СЭ» высказался о нюансах выступления в телепроекте со звездами «Дома-2».

— Как вам ваша кампания на проекте с Ксенией Бородиной? Все уже отшутились, что вы теперь про «Дом-2» все знаете?

— Шутки остаются шутками, но для меня как фаната фигурного катания главное, что человек, с которым я работаю, отдается делу. Мне повезло и с Олей Бузовой, и с Ксюшей Бородиной. Несмотря на плотный график, они тренировались с горящими глазами. Нужна ли нам победа на проекте? «Ледниковый период» — это не Олимпийские игры, наша цель — запомниться номерами, продвижением в актерском мастерстве. Мне бы даже хотелось попробовать сняться в каком-то фильме, не обязательно спортивном. В новой стезе всегда интересно, мне нравится рисковать, и те комментарии, которые я слышу, в основном мотивируют.

Я не хайпожор, я прежде всего профессионал. Мне написали несколько раз: вот, ты продвигаешь себя через Бузову, Бородину... Я просто делаю свою работу с той партнершей, которая есть у меня на проекте. Да, мы выкладываем видео тренировок, это нормально, часть работы. Я потом посмотрел в телефоне — у меня немного, так скажем, неформальных видео с Олей, и я к тому же их не выкладывал.

Отметим, что на данный момент Соловьев выступает с паре с Ксенией Бородиной в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

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