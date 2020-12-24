Российский фигурист призвал не связывать коронавирус в сборной с банкетами

Российский фигурист Макар Игнатов после короткой программы на чемпионате России (98,30 балла, второе место) прокомментировал участие фигуристов в банкетах, которые в частности критиковала Татьяна Тарасова. Некоторые участники праздничных мероприятий позже заболели коронавирусом.

— Макар, вы, так вышло, были и у Алены Леоновой на дне рождения, и у Светланы Соколовской. Есть реально связь между заболеванием и банкетами, о чем говорили в соцсетях?

— Я не уверен, что это как-то связано с банкетами, тогда и я бы заболел, наверное. Это своеобразная русская рулетка, может не повезти в любой момент, в магазине том же. Тут глупо строить какие-то предположения. Так случилось. Второй стартовый номер после утренней тренировки — сначала отнесся отрицательно, но потом оказалось, что все нормально. Слушаю ли я комментаторов? Когда я сейчас пересматривал прокат, но не обращал внимания на замечания. Но в целом это возможно, всегда можно что-то почерпнуть.

(Дмитрий Кузнецов)