Фигуристка Акатьева заявила, что не думает о рекордах

Российская фигуристка Софья Акатьева прокомментировала победу на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске.

«Всему меня научила Этери Георгиевна Тутберидзе. Просто я вспомнила, что она мне говорила и постаралась это сделать. Я не думаю о рекордах совсем. Просто я люблю дело, которым занимаюсь. Люблю прыгать сложные прыжки. Мне приятно, что у меня получилось на старте сделать то, чего еще не делала.

Конечно, хочу выучить все четверные. Следующим, надеюсь, будет четверной флип. Пока что идет подготовка флипа. По приезде из Гданьска планирую начать входить в него.

Участие в международных соревнованиях принесло мне опыт выступления с разными соперниками, представителями разных стран. Выступать на международных соревнования для меня огромная мотивация развиваться дальше, двигаться вперед в презентации, катании, других составляющих программы. Также я учусь справляться с эмоциями, анализировать ошибки, допущенные ранее, чтобы не повторить их вновь", — приводит слова Акатьевой пресс-служба ФФККР.

В произвольной программе 14-летняя спортсменка исполнила тройной аксель и три четверных прыжка. По сумме программ фигуристка набрала 225,64 балла.