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Сегодня, 16:05

Даниелян рассказал о консультациях для Косторной перед переходом Алены в ЦСКА

Рустам Имамов
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата Европы 2020 Артур Даниелян в интервью «СЭ» рассказал о том как с ним советовалась чемпионка Европы 2020 Алена Косторная перед переходом в ЦСКА к Елене Буяновой.

«Она спросила про тренера, тренировочный процесс, мы ставили — возьмет или нет. Алена очень хотела продолжать карьеру. Потом Елена Германовна позвонила — до нее дошло, что Косторная хочет попробовать с ней работать. Мы сначала обсуждали наши вопросы, а потом говорит: «Подружка твоя тоже хочет перейти, знаешь?» Ответил, что знаю. Рассказал, что она хочет продолжать кататься и, возможно, Елена Германовна — ее единственный и последний шанс. Не знаю, насколько мое слово сыграло роль. Мне кажется, Елена Германовна сделала правильный выбор, что дала шанс, и что у них получится», — сказал Даниелян.

Отметим, что Даниелян и Косторная теперь вдвоем тренируются у Буяновой.

Артур Даниелян. «В детстве был выбор между Буяновой и Тутберидзе. Сердце сказало — Елена Германовна». Интервью Артура Даниеляна
Фигурное катание
Алена Косторная
Артур Даниелян
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