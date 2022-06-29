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Сегодня, 15:50

Российский фигурист — болельщикам: «У нас ненависть, готовы удушить. Разве это нормально?»

Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артур Даниелян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряный призер чемпионата Европы 2020 Артур Данилеян в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к активным фан-сообществам вокруг своего вида спорта.

«Раздражают разборки болельщиков. Можно любить одного спортсмена, но почему ты считаешь, что другой, который стал выше твоего любимчика, приложил меньше усилий к победе? Можешь не радоваться этому, твое дело. Но относись нейтрально. А у нас ненависть, готовы удушить иногда. Разве это нормально?» — сказал Даниелян.

Отметим, что сейчас Даниелян пытается вернуться в элиту российского фигурного катания после неудачного этапа в карьере.

Артур Даниелян. «В детстве был выбор между Буяновой и Тутберидзе. Сердце сказало — Елена Германовна». Интервью Артура Даниеляна
Фигурное катание
Артур Даниелян
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