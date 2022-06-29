Российский фигурист — болельщикам: «У нас ненависть, готовы удушить. Разве это нормально?»

Серебряный призер чемпионата Европы 2020 Артур Данилеян в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к активным фан-сообществам вокруг своего вида спорта.

«Раздражают разборки болельщиков. Можно любить одного спортсмена, но почему ты считаешь, что другой, который стал выше твоего любимчика, приложил меньше усилий к победе? Можешь не радоваться этому, твое дело. Но относись нейтрально. А у нас ненависть, готовы удушить иногда. Разве это нормально?» — сказал Даниелян.

Отметим, что сейчас Даниелян пытается вернуться в элиту российского фигурного катания после неудачного этапа в карьере.