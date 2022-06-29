Фигурист Даниелян рассказал, как не стал рассматривать вариант перехода к Тутберидзе

Серебряный призер чемпионата Европы 2020 Артур Данилеян в интервью «СЭ» рассказал о том как оказался в команде Елены Буяновой в ЦСКА.

«В этот момент я был на сборах в Новогорске у Виктора Николаевича Кудрявцева — меня позвали туда после каких-то российских стартов. Там я отпросился с одной вечерней тренировки, поехал в ЦСКА на просмотр. Елены Германовны тогда не было — но я почувствовал лед, идеально все сделал, был в шоке даже. Потом еще раз отпрашивался, узнав, когда она будет она на тренировке. Приехал — была паника сначала. Она пришла, говорит — «Ну, давай, показывай, что умеешь». Я все сделал, по-моему, без единой ошибки, показал мои коронные на тот момент вращения, тогда еще умел ноги вытягивать, как девочки делают. Ей понравилось — она пожала мне руку, сказала, что увидимся в июне. Варианты с Тутберидзе тогда уже и не рассматривали. Меня взяли, зачем мне еще куда-то ехать?» — сказал Даниелян.