Плющенко рассказал о ситуации с украинской фигуристской Анастасией Шаботовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал «СЭ» о ситуации с украинской фигуристкой Анастасией Шаботовой. Ранее Плющенко в интервью Metaratings заявил, что готов взять украинскую спортсменку в тренировочную группу.

«Перемен в этом вопросе нет. К сожалению, мы так и не смогли выйти с ней на связь», — сказал Плющенко «СЭ».

Фигуристку отстранили от сборной Украины после лайка под постом двукратного олимпийского чемпиона, россиянина Евгения Плющенко.

Напомним, фигуристка родилась в Москве, а в 2019 году сменила спортивное гражданство на украинское. На Олимпийских играх в Пекине Шаботова заняла последнее место в короткой программе и не смогла пробиться в произвольную.