Медведева встречается с фигуристом Чигиревым

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева в своих соцсетях опубликовала видео с возлюбленным.

23-летняя спортсменка выложила видео с отдыха на Мальдивах, на котором обнимется и целуется с 22-летним фигуристом Дмитрием Чигиревым.

Напомним, что недавно Медведева намекала на то, что находится отношения.

Медведева является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.

Чигирев выступает в парном катании. За свою карьеру он успел поработать с несколькими партнершами, а сейчас выступает в паре с Екатериной Гейниш под руководством команды Нины Мозер.