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Сегодня, 12:32

Медведева встречается с фигуристом Чигиревым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева в своих соцсетях опубликовала видео с возлюбленным.

23-летняя спортсменка выложила видео с отдыха на Мальдивах, на котором обнимется и целуется с 22-летним фигуристом Дмитрием Чигиревым.

Напомним, что недавно Медведева намекала на то, что находится отношения.

Медведева является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.

Чигирев выступает в парном катании. За свою карьеру он успел поработать с несколькими партнершами, а сейчас выступает в паре с Екатериной Гейниш под руководством команды Нины Мозер.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев
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